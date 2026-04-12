Новосибирский центр компетенций успешно прошел сертификацию

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданный на базе Корпорации развития Новосибирской области, успешно прошел обязательную двухгодичную сертификацию в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций Новосибирской области.
Комиссия, в состав которой вошли представители Минэкономразвития России, Федерального центра компетенций и эксперты из Башкортостана и Воронежской области, оценивала работу РЦК по двум направлениям: комплексную деятельность самого центра и его учебного подразделения «Фабрика процессов», а также практическую работу экспертов на предприятиях. Специалисты посетили компании «ПолиМастер» и «Смак», где ознакомились с результатами внедрения бережливых технологий.
Как отметила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф, за время реализации проекта к нему присоединились 213 компаний региона, обучение инструментам бережливого производства прошли более 5 тысяч сотрудников. В текущем году планируется начать внедрение бережливых технологий в учреждениях социальной сферы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.