В ставропольский перинатальный центр закупили оборудование

Его используют при операции кесарева сечения.

Источник: Национальные проекты России

Новое оборудование закупили в Ставропольский краевой клинический перинатальный центр по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.

В учреждение поступили три аппарата «Сел Сейвер», используемые при операции кесарева сечения. Благодаря новой технике удалось снизить показатели ранней неонатальной смертности с 3,5 до 1,6 промилле.

Оборудование применяется при сложных клинических случаях: предлежании плаценты, внутрибрюшном кровотечении и многоплодной беременности. Аппараты также позволяют сократить использование донорской крови и сохранить репродуктивную функцию женщин.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.