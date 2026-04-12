В ставропольский перинатальный центр закупили оборудование

Новое оборудование закупили в Ставропольский краевой клинический перинатальный центр по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
В учреждение поступили три аппарата «Сел Сейвер», используемые при операции кесарева сечения. Благодаря новой технике удалось снизить показатели ранней неонатальной смертности с 3,5 до 1,6 промилле.
Оборудование применяется при сложных клинических случаях: предлежании плаценты, внутрибрюшном кровотечении и многоплодной беременности. Аппараты также позволяют сократить использование донорской крови и сохранить репродуктивную функцию женщин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.