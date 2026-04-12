Сборная Сунтарского улуса Якутии победила на олимпиаде по архитектуре

Сборная Сунтарского улуса завоевала Гран-при XXI Республиканской олимпиады по архитектурно-художественному творчеству, которая прошла в Якутске в ходе Декады архитектуры и дизайна, сообщили в администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия). Мероприятие соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В финальном этапе олимпиады соревновались 150 участников из 30 учебных заведений республики. Школьники продемонстрировали мастерство в пяти номинациях: «Рисунок», «Архитектурная композиция», «Черчение», «Живопись» и «Композиция в дизайне». Всего на выставке было представлено 187 творческих проектов.
В командном зачете первое место заняла сборная Нерюнгринского района, второе — Мегино-Кангаласского улуса, третье — команда города Якутска. В рамках декады также прошли научно-практическая конференция «Архитектура родного края» и воркшоп для обмена опытом между поколениями архитекторов. Мероприятия приурочены к 30-летию детской школы-студии архитектуры и дизайна при союзе архитекторов Якутии.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.