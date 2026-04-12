В России спрогнозировали резкий скачок цен на нефть из-за ситуации вокруг Ормузского пролива

В Кремле считают, что баррель может подорожать выше 150 долларов уже на этой неделе.

Источник: Клопс.ru

Из-за блокировки Ормузского пролива, о которой объявили США, мировые цены на нефть в ближайшее время могут резко пойти вверх. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, его слова «Ведомости» приводят в воскресенье, 12 апреля.

По данным информационно-аналитического портала ProFinance, цена нефти Brent сейчас составляет 94,29 доллара за баррель. На этом фоне, по оценке Дмитриева, уже на этой неделе котировки могут превысить 150 долларов, если напряжённость на Ближнем Востоке продолжит усиливаться.

«Чем дольше Ормузский пролив остается закрытым, тем выше будут цены на нефть и природный газ, тем серьёзнее станет энергетический кризис в Евросоюзе и Великобритании, и тем дольше продлится период восстановления», — отметил спецпредставитель президента России.

Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Соединённые Штаты начнут морскую блокаду Ормузского пролива и будут перехватывать суда, пытающиеся пройти через него.

