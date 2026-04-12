Дуров объяснил обвинение в адрес WhatsApp о «мошенничестве» с шифрованием

Дуров продолжил спор с WhatsApp. Он заявил, что шифровать резервные копии сообщений необязательно, и они в открытом виде хранятся на серверах Apple и Google, корпорации ежегодно передают эти копии третьим сторонам «тысячи раз».

Источник: РБК

Резервные копии сообщений WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), которые хранят на своих серверах Apple и Google, не шифруются и хранятся в открытом текстовом виде. Об этом написал создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале в ответ на заявление администрации WhatsApp о применении cквозного шифрования личных сообщений и звонков пользователей «по умолчанию».

По словам Дурова, таким образом сохраняется порядка 95% всех личных сообщений в WhatsApp.

«Шифрование резервных копий является необязательным, и мало кто его включает, не говоря уже об использовании надежных паролей. Даже если вы зашифруете резервные копии WhatsApp надежным паролем, ваши сообщения все равно окажутся в незашифрованных облачных хранилищах — потому что более 90% людей, с которыми вы переписываетесь, этого не сделали», — написал Дуров.

Он добавил, что WhatsApp сам «хранит и раскрывает информацию о том, с кем вы общаетесь, и картина становится ужасающей».

«Apple и Google ежегодно передают резервные копии сообщений WhatsApp третьим сторонам тысячи раз», — подчеркнул предприниматель.

Дуров ранее написал в X: «Невозможно оптимизировать одновременно удобство использования и безопасность — в итоге придется пойти на неприятные компромиссы». В качестве примера основатель Telegram привел «утечку 95% сообщений из незашифрованных резервных копий WhatsApp». Дуров также назвал шифрование в последнем «крупнейшим случаем обмана потребителей», сославшись на коллективный иск к Meta и мессенджеру.

Как устроено шифрование в WhatsApp.

В апреле 2016 года WhatsApp внедрил сквозное шифрование для личных и групповых чатов, а также звонков. Это означает, что сообщение шифруется на устройстве отправителя и расшифровывается только на устройстве получателя.

При этом сквозное шифрование защищает именно содержание обычной переписки, отмечается на сайте WhatsApp. Если пользователь отправляет жалобу на сообщение, то оно уходит на рассмотрение мессенджеру. Кроме того, при переписке с бизнес-аккаунтами сообщение доставляется в инфраструктуру, выбранную бизнесом, и дальнейшая обработка зависит уже от того, как компания хранит и использует эти сообщения.

The Washington Post писала об иске, который подала юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan от имени семи пользователей WhatsApp из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. Истцы со ссылкой на «смелых информаторов» утверждают, что сотрудники WhatsApp могли направлять запросы инженерам на выгрузку сообщений конкретного пользователя.

WhatsApp отверг обвинения. Представитель компании Карл Вуг назвал иск необоснованным. По его словам, жалоба была подана исключительно ради привлечения внимания СМИ. Специалисты по информационной безопасности со своей стороны отметили нехватку доказательств.

WhatsApp в ответ на критику Дурова заявил, что «по умолчанию» обеспечивает сквозное шифрование для личных и групповых сообщений. «У нас также есть резервные копии со сквозным шифрованием», — добавили в администрации мессенджера.

Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
