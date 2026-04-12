Какой сегодня праздник: Всемирный день рок-н-ролла

Всемирный день рок-н-ролла— ежегодный праздник, который отмечается 13 апреля и посвящен музыкальному жанру «рок-н-ролл» и его влиянию на мировую культуру. Это день для единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Основой для зарождения праздника послужило событие 12 апреля 1954 года. В этот день американский музыкант Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock («Рок круглые сутки»). Композиция быстро преодолела границы США и распространилась по другим странам, став символом нового музыкального направления. Песня обрела всемирную известность, сделав рок популярным и массовым. Термин «рок-н-ролл» появился благодаря радиодиджею Алану Фриду, который в 1951 году использовал его для описания ритм-энд-блюза, записанного в быстром темпе.
День мецената и благотворителя — ежегодный праздник в России. Дата выбрана не случайно: 13 апреля 70 года до н. э. родился Гай Цильний Меценат — римский аристократ, покровитель художников, артистов и музыкантов. Именно от его имени произошло нарицательное слово «меценат» — так называют людей, поддерживающих науку и искусство материально. Первый День мецената и благотворителя провели в 2005 году, а официально праздник начали отмечать с 2006 года. Одним из инициаторов выступил Государственный Эрмитаж. Главное торжество традиционно организуют в Санкт‑Петербурге в Эрмитаже. Церемония проходит на фоне картины Джованни Баттиста Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства».
День рождения троллейбуса отмечают ежегодно 13 апреля. Праздник посвящен появлению этого вида общественного транспорта — в первую очередь в России, хотя история троллейбуса началась раньше и за рубежом. Дата 13 апреля связана с испытанием первого российского троллейбуса в 1902 году в Санкт‑Петербурге. Испытания прошли на заводе «Фрезе и Ко». Инициаторами выступили конструктор и предприниматель П. А. Фрезе и инженер В. И. Шуберский. Первый российский троллейбус представлял собой открытую карету на электротяге. Важно: хотя испытания прошли в 1902‑м, первые регулярные троллейбусные линии в России появились значительно позже. Первая линия открылась в Москве 15 ноября 1933 года: маршрут протяжённостью 7 км шел от Белорусского вокзала до моста Московской окружной железной дороги.