Какой сегодня праздник: Всемирный день рок-н-ролла

Всемирный день рок-н-ролла— ежегодный праздник, который отмечается 13 апреля и посвящен музыкальному жанру «рок-н-ролл» и его влиянию на мировую культуру. Это день для единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Основой для зарождения праздника послужило событие 12 апреля 1954 года. В этот день американский музыкант Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock («Рок круглые сутки»). Композиция быстро преодолела границы США и распространилась по другим странам, став символом нового музыкального направления. Песня обрела всемирную известность, сделав рок популярным и массовым. Термин «рок-н-ролл» появился благодаря радиодиджею Алану Фриду, который в 1951 году использовал его для описания ритм-энд-блюза, записанного в быстром темпе.