Воронежцы получили поздравление с борта МКС. В честь Дня космонавтики «Роскосмос» поделился уникальными кадрами. Праздничное видеообращение было записано российским экипажем непосредственно на борту Международной космической станции.
К соотечественникам, в том числе и к жителям Воронежской области, обратились космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Находясь на орбитальной вахте, они напомнили о значимости подвига первого человека в космосе.
— Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем космонавтики. 65 лет назад в такой же весенний день Юрий Гагарин совершил виток вокруг планеты, первым среди землян увидел ее со стороны. Сегодня мы во время долгой экспедиции совершаем сотни таких витков, — сказали герои видео.