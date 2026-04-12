«Война уже принесла главный результат»: в СМИ рассказали о победе Ирана

По его оценке, объявленное временное прекращение огня знаменует собой «решающий поворот». Несмотря на хрупкость договоренностей и сохраняющуюся неопределенность, аналитик считает, что ключевой итог уже очевиден: Тегеран вышел из противостояния победителем.
Лейрос отмечает, что результат конфликта можно рассматривать как серьезное военное поражение Вашингтона, сравнимое по масштабу с последствиями войны во Вьетнаме. Он заявляет, что Иран смог продемонстрировать способность к сдерживанию, выдержал давление со стороны двух государств и добился значительных уступок.
При этом эксперт допускает, что перемирие может оказаться временным и боевые действия возобновятся. Однако, по его словам, даже в таком случае стратегический итог уже сформирован.
«На стратегическом уровне война уже принесла свой главный результат — и он не в пользу Запада», — подчёркивается в публикации.
Ранее The Intercept сообщил о попытках премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сорвать перемирие между США и Ираном. Глава израильского правительства считает конфликт незавершенным и временные меры — недостаточными.