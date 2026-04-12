Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Бали посетовал на туристов, которые занимаются чем попало в «священных местах» острова

По словам чиновника, поведение некоторых иностранцев бьёт по духовной атмосфере курорта.

Источник: Клопс.ru

Губернатор Бали И Ваян Костер заявил, что иностранные туристы слишком часто позволяют себе неподобающее поведение в священных местах острова. Об этом, ссылаясь на слова чиновника, пишет РИА Новости в воскресенье, 12 апреля.

«Бали — это регион, где много священных, сакральных мест, и их нужно беречь. Часто туристы — возможно, по незнанию, из-за недостаточного разъяснения со стороны гидов — совершают в священных местах неподобающие действия. Это тревожит, может разрушить духовные ценности Бали, снизить его святость», — считает глава провинции.

По мнению Ваяна Костера, именно «святость создаёт ауру и притягательность Бали для людей со всего мира»: «Поэтому мы должны строго требовать, чтобы иностранные туристы, посещающие Бали, соблюдали адатные, культурные и правовые нормы».

Губернатор Бали просил отменить для россиян визы по прибытии, объяснив это жалобами на «плохое поведение и возможную криминальную активность» путешественников. В индонезийской Генпрокуратуре добавили: остров стал превращаться в убежище для преступников со всего мира, включая выходцев из РФ.