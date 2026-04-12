В кузбасской Тайге прошел первый фестиваль по рыболовному спорту

Первый открытый городской фестиваль по рыболовному спорту прошел в «Новом парке» Тайгинского городского округа Кузбасса, сообщили в администрации округа. Мероприятие организовано в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Собрались как титулованные спортсмены, так и заядлые любители. Мастер спорта Максим Долгов выудил самую крупную рыбу дня — карася весом 448 граммов. Поймать карася в глухозимье, когда он впадает в анабиоз и практически не питается, считается большой удачей и высшим пилотажем.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.