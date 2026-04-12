В Ставрополе улицу Шаумяна превратят в туристическое сердце города

Новая пешеходная зона появится на улице Шаумяна в Ставрополе, сообщили в правительстве Ставропольского края. Реализация проекта соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Старейшая торговая улица города станет центром новой туристической территории площадью 100 гектаров. Как сообщил глава краевой столицы Иван Ульянченко, проект предусматривает установку современной навигации, малых архитектурных форм, арт-объектов и модульного туалета.
Ежедневно улицу Шаумяна посещают от 30 до 50 тысяч человек. К концу года здесь появятся детская зона, сухой фонтан, место для проведения ярмарок, новое освещение и камеры видеонаблюдения.
