В Ставрополе улицу Шаумяна превратят в туристическое сердце города

К концу года там появятся детская зона, сухой фонтан, место для проведения ярмарок.

Новая пешеходная зона появится на улице Шаумяна в Ставрополе, сообщили в правительстве Ставропольского края. Реализация проекта соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Старейшая торговая улица города станет центром новой туристической территории площадью 100 гектаров. Как сообщил глава краевой столицы Иван Ульянченко, проект предусматривает установку современной навигации, малых архитектурных форм, арт-объектов и модульного туалета.

Ежедневно улицу Шаумяна посещают от 30 до 50 тысяч человек. К концу года здесь появятся детская зона, сухой фонтан, место для проведения ярмарок, новое освещение и камеры видеонаблюдения.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.