Жительница Новосибирской области открыла центр помощи детям с аутизмом

Социальный предприниматель Наталья Карпушкина развивает центр помощи детям с расстройствами аутистического спектра при поддержке центра «Мой бизнес» Новосибирской области, сообщили в региональном центре содействия развитию предпринимательства. Работа ведется в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Новая площадка центра «Росток», где специалисты помогают детям с тяжелыми формами аутизма, открылась в Новосибирске на улице Зорге. В рамках федерального благотворительного проекта #МойБизнесПомогает сотрудники центра и предприниматели собрали для учреждения игрушки и развивающие материалы.
Сотрудничество с центром «Мой бизнес» Наталья ведет уже пять лет. Благодаря государственной поддержке — консультациям, обучению, помощи в продвижении — она смогла уйти из найма и открыть собственное дело. Сегодня в ее структуре работают инклюзивный центр в Краснообске и профильная площадка в Новосибирске.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.