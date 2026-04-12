«Не лучший день для Америки»: экс-подполковник США предупредил об опасности ультиматумов Ирану

Напомним, в ходе мирных переговоров Иран охарактеризовал позицию США как тоталитарную и обвинил их в выдвижении чрезмерных требований. Кроме того, сообщается, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи чуть не подрались во время консультаций.