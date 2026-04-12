«Не лучший день для Америки»: экс-подполковник США предупредил об опасности ультиматумов Ирану

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что конфликт на Ближнем Востоке невозможно урегулировать одной дипломатической встречей.
«Думать, что одна-единственная дипломатическая встреча сможет положить конец войне, крайне нереалистично. Если это действительно было последнее предложение, то это были вовсе не переговоры, а ультиматум с требованием капитуляции», — написал он в социальной сети X, комментируя недавние заявления американских властей.
Экс-подполковник армии США усомнился в том, что Иран примет подобные условия. По его оценке, это может привести к новому витку эскалации и возобновлению боевых действий.
Дэвис также предупредил, что отказ Тегерана создаст проблемы для Вашингтона. Причины неудачи США в первые шесть недель сохраняются и не изменятся. Иран сохранит контроль над Ормузским проливом, что поддержит высокие цены на нефть и усилит давление на мировую экономику.
«Сегодня не лучший день для Америки», — заключил эксперт.
Напомним, в ходе мирных переговоров Иран охарактеризовал позицию США как тоталитарную и обвинил их в выдвижении чрезмерных требований. Кроме того, сообщается, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи чуть не подрались во время консультаций.