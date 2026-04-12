«Не лучший день для Америки»: экс-подполковник США предупредил об опасности ультиматумов Ирану

Дэвис: ультимативный подход США к Ирану может привести к эскалации конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что конфликт на Ближнем Востоке невозможно урегулировать одной дипломатической встречей.

«Думать, что одна-единственная дипломатическая встреча сможет положить конец войне, крайне нереалистично. Если это действительно было последнее предложение, то это были вовсе не переговоры, а ультиматум с требованием капитуляции», — написал он в социальной сети X, комментируя недавние заявления американских властей.

Экс-подполковник армии США усомнился в том, что Иран примет подобные условия. По его оценке, это может привести к новому витку эскалации и возобновлению боевых действий.

Дэвис также предупредил, что отказ Тегерана создаст проблемы для Вашингтона. Причины неудачи США в первые шесть недель сохраняются и не изменятся. Иран сохранит контроль над Ормузским проливом, что поддержит высокие цены на нефть и усилит давление на мировую экономику.

«Сегодня не лучший день для Америки», — заключил эксперт.

Напомним, в ходе мирных переговоров Иран охарактеризовал позицию США как тоталитарную и обвинил их в выдвижении чрезмерных требований. Кроме того, сообщается, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи чуть не подрались во время консультаций.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше