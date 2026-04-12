Судну Hui Yuan, шедшему из России, разрешили покинуть Швецию

Капитан заплатит штраф за смыв угольной пыли в море.

Источник: Комсомольская правда

Шведская береговая охрана разрешила судну Hui Yuan, шедшему под панамским флагом из России в Испанию, покинуть воды королевства. Капитан балкера признал нарушение Экологического кодекса и внес залог для покрытия будущих штрафов. Об этом сообщает пресс-служба береговой охраны.

«Капитан балкера Hui Yuan признал нарушение Экологического кодекса и внес залог для покрытия будущих штрафов. Кораблю разрешено покинуть Швецию», — говорится в заявлении.

Ранее 12 апреля береговая охрана Швеции по поручению прокуратуры провела досмотр этого судна. Экипаж балкера, который вышел из петербургского порта Усть-Луга 9 апреля, обвиняли в нарушении экологического законодательства — моряки смыли в море угольную пыль..

В посольстве РФ в Стокгольме сообщили, что российских граждан среди экипажа сухогруза нет. Шведская береговая охрана в ответ на запрос дипломатов в рабочем порядке предоставила эту информацию. Балкер направлялся в испанский Лас-Пальмас и должен был прибыть туда 21 апреля.