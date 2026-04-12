Студентка из Бавлов выступила на чемпионате «Абилимпикс» по малярному делу

Студентка Бавлинского аграрного колледжа в Республике Татарстан Регина Хайдарова приняла участие в региональном чемпионате «Абилимпикс», сообщили в аппарате совета Бавлинского муниципального района. Соревнования организованы в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».
Он прошел на базе Бугульминского строительно-технического колледжа. Участница выступала в компетенции «Малярное дело». Ей предстояло выполнить окраску с поклейкой обоев и оформлением молдинга, а также создать декоративную отделку с имитацией фактуры и работой по трафарету.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.