Жители Саратовской области взяли 3 медали на турнире по рукопашному бою

Турнир, посвященный Году единства народов России, прошел в Москве. В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 49 регионов страны. Саратовская область завоевала три награды. Золотыми призерами стали Кирилл Киргизов (возрастная группа 12−13 лет, до 50 кг) и Андрей Шашлов (16−17 лет, до 60 кг). Бронзовую медаль завоевал Руслан Садомов (14−15 лет, до 45 кг).