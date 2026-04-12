Жители Саратовской области взяли 3 медали на турнире по рукопашному бою

Спортсмены из Саратовской области завоевали 3 медали на первенстве России по армейскому рукопашному бою, сообщили в Министерстве спорта региона. Мероприятие соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Турнир, посвященный Году единства народов России, прошел в Москве. В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 49 регионов страны. Саратовская область завоевала три награды. Золотыми призерами стали Кирилл Киргизов (возрастная группа 12−13 лет, до 50 кг) и Андрей Шашлов (16−17 лет, до 60 кг). Бронзовую медаль завоевал Руслан Садомов (14−15 лет, до 45 кг).
Как отметил министр спорта региона Александр Абросимов, впереди у спортсменов первенство мира, где они в составе сборной России представят страну.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.