В Новосибирской области предприятия получат субсидии на доставку товаров

Итоги отбора получателей субсидий на доставку товаров первой необходимости в отдаленные сельские населенные пункты подвели в Новосибирской области, сообщили в региональном министерстве экономического развития. Поддержка предпринимателей осуществляется в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
После подписания соглашений 24 хозяйствующих субъекта получат из областного бюджета более 4,2 миллиона рублей. Эти средства позволят компенсировать часть транспортных расходов по доставке продукции в населенные пункты, расположенные на расстоянии от 11 километров и более от районных центров.
Получатели субсидий обеспечивают торговое обслуживание в 154 населенных пунктах региона через 182 торговых объекта, включая 22 села и деревни, куда товары доставляются автолавками. В настоящее время объявлен новый отбор получателей субсидий за первый квартал 2026 года, прием заявок продлится до 3 мая по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.