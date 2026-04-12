В городе Бавлы в Татарстане прошла спартакиада среди работников образования

Ежегодная спартакиада среди работников образования на призы территориальной организации профсоюза состоялась в универсальном зале города Бавлы Республики Татарстан, сообщили в аппарате совета Бавлинского муниципального района. Мероприятие соответствует целям государственной программы «Спорт России».
В соревнованиях приняли участие 19 команд из школ, детских садов и учреждений дополнительного образования города и района. Педагоги состязались в настольном теннисе, бадминтоне, дартсе, а также выполняли нормативы ГТО: бег на 60 метров, подтягивание и плавание на 50 метров.
Среди школ победителем стала средняя школа № 6 и Александровская школа, второе место заняла школа № 7, третье — гимназия № 4. Среди детских садов первое место завоевал детский сад № 12 «Алтынчэч», второе — № 8 «Виктория», третье — № 2 «Рябинка».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.