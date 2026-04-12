«Узкие места» Ирана и Китая стали эффективным оружием: что подрывает экономическую стратегию США

Растет роль так называемых «узких мест» в глобальной экономике, позволяя оказывать непропорционально сильное давление на соперников. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Термин ввел бывший американский дипломат и эксперт по санкционной политике Эдвард Фишман. Под «узкими местами» понимают ситуации, когда страна контролирует критически важный ресурс или транспортный маршрут, который сложно быстро заменить. В таких условиях страна может нанести противнику больший ущерб, чем понесет сама.
В качестве примеров издание обратило внимание на Ормузский пролив — ключевую артерию поставок нефти, а также доминирование на рынке редкоземельных металлов, необходимых для высокотехнологичной промышленности.
Как отмечает WSJ, такие «узкие места» оказались более эффективным инструментом давления, чем традиционная тарифная политика США. Издание называет их «криптонитом» для США — уязвимой точкой, способной подорвать позиции Вашингтона.
При этом сами США также обладают мощным «узким местом». Доллар доминирует в мировой экономике, составляя половину международных платежей и 88% валютных операций. Это дает Вашингтону мощные рычаги для санкций.
В статье отмечается, что глобализация увеличивает количество уязвимостей. Теперь даже страны с меньшей экономикой, такие как Китай и Иран, могут влиять на мировую арену.
Напомним, сейчас США активно борются с «узким местом» Ирана. Дональд Трамп сделал громкое заявление о намерении в скором времени начать блокаду всех судов, которые попытаются войти в Ормуз. Однако в КСИР быстро ответили, что Тегеран взял под полный контроль движение всех судов в этом проливе.