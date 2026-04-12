Путин заявил, что Гагарин своим подвигом осуществил мечту человечества

Советский космонавт Юрий Гагарин своим подвигом осуществил мечту всего человечества. С таким заявлением в воскресенье, 12 апреля, по случаю Дня космонавтики, выступил президент России Владимир Путин.
— Он дорог всем поколениям граждан России, мы искренне гордимся тем, что именно наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин 65 лет назад осуществил смелую дерзновенную мечту человечества о покорении вселенной и проложил людям дорогу к звездам, — сказал Путин.
Заявление главы государства процитировал вице-премьер РФ Денис Мантуров во время торжественного концерта в честь 65-летия первого полета человека в космос в Государственном Кремлевском дворце.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем космонавтики. Он отметил, что подвиг Юрия Гагарина продолжает вдохновлять новые поколения на исторические свершения. По словам главы города, имена героев космоса увековечены в названиях многих улиц и площадей Москвы. Он привел в пример монументы на Ленинском проспекте, ВДНХ и многие другие уголки города.