В Кинель-Черкасском медколледже Самарской области прошли профсмены

Трехдневные профориентационные каникулярные смены для учащихся 6−9-х классов прошли в Кинель-Черкасском медколледже Самарской области в ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Кинель-Черкасского района.
Школьников разделили на три группы. Две из них погрузились в специальность «Сестринское дело» по программе «Работа по велению сердца», третья группа познакомилась со специальностью «Акушерское дело» в рамках программы «Профессия, дарящая жизнь». Учащиеся посетили кабинеты доклинических дисциплин, где ознакомились с современным медицинским оборудованием и приняли участие в интерактивных занятиях. Особый интерес у ребят вызвали квест-викторина на интерактивном столе Пирогова и профессиональные пробы, которые помогли глубже понять специфику работы медика.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.