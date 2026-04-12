В Кинель-Черкасском медколледже Самарской области прошли профсмены

Школьников разделили на три группы. Две из них погрузились в специальность «Сестринское дело» по программе «Работа по велению сердца», третья группа познакомилась со специальностью «Акушерское дело» в рамках программы «Профессия, дарящая жизнь». Учащиеся посетили кабинеты доклинических дисциплин, где ознакомились с современным медицинским оборудованием и приняли участие в интерактивных занятиях. Особый интерес у ребят вызвали квест-викторина на интерактивном столе Пирогова и профессиональные пробы, которые помогли глубже понять специфику работы медика.