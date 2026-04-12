В школе села Приволжье Самарской области прошла смена по биологии

Профильная смена «Вега» по биологии прошла на базе агротехнологического класса школы № 2 села Приволжье в Самарской области, сообщили в администрации муниципального района Приволжский. Занятия организованы в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети».
Школьники работали с современным цифровым оборудованием: проводили биологические эксперименты с помощью цифровых лабораторий, учились анализировать данные в специальных программах и готовиться к олимпиадам. Центральным событием смены стало знакомство с гидропонной установкой. Ребята узнали о беспочвенном выращивании растений, питательных растворах и этапах развития культур.
Юные исследователи также освоили работу с цифровым микроскопом, который позволяет выводить изображение на большой экран, что создает атмосферу командной научной работы. Ученики готовили временные микропрепараты и анализировали строение растительных и животных тканей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.