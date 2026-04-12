В Волгограде прошли открытые региональные соревнования по гандболу

Вторые открытые региональные соревнования по гандболу среди девочек, посвященные памяти Константина Галузо — первого директора Волгоградской областной детско-юношеской спортивной школы, прошли в Волгограде, сообщили в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области. Турнир прошел в начале апреля и соответствует целям государственной программы «Спорт России».
В соревнованиях для девочек 10−11 лет приняли участие команды из Ростова-на-Дону, Астрахани, Санкт-Петербурга, Новороссийска и Волгограда. Победу одержала волгоградская команда. Серебряными призерами стали спортсменки из Санкт-Петербурга, бронза досталась сборной Астрахани.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.