Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде прошли открытые региональные соревнования по гандболу

В них приняли участие девочки 10−11 лет.

Вторые открытые региональные соревнования по гандболу среди девочек, посвященные памяти Константина Галузо — первого директора Волгоградской областной детско-юношеской спортивной школы, прошли в Волгограде, сообщили в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области. Турнир прошел в начале апреля и соответствует целям государственной программы «Спорт России».

В соревнованиях для девочек 10−11 лет приняли участие команды из Ростова-на-Дону, Астрахани, Санкт-Петербурга, Новороссийска и Волгограда. Победу одержала волгоградская команда. Серебряными призерами стали спортсменки из Санкт-Петербурга, бронза досталась сборной Астрахани.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.