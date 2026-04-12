В Калининграде собирают деньги на терапию для 7-летнего мальчика с ДЦП

Помощь нужна 7-летнему подопечному фонда «Берег надежды» Леониду Судакову. Он появился на свет обвитым пуповиной и практически не дышал. Врачи провели экстренную реанимацию, с тех пор жизнь семьи — это ежедневная борьба за здоровье и развитие Лени.
— Несмотря на диагноз, Леонид растет активным, жизнерадостным и любознательным ребенком. Он передвигается на инвалидной коляске, а также может ходить с поддержкой. У мальчика высокий интеллект, уже в этом году он должен пойти в первый класс, — рассказывают в фонде.
Для дальнейшего прогресса Лене необходимы регулярные консультации специалистов и курсы восстановительного лечения, направленные на снижение спастики. Очередной курс терапии стоит 100 000 рублей — для семьи мальчика эта сумма сейчас неподъемная.
Фонд «Берег надежды» обращается ко всем неравнодушным с просьбой поддержать Леонида. Даже небольшая помощь может сыграть важную роль. Сбор проводится на сайте фонда.