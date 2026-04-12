Тюменские предприниматели посетили производственное предприятие

Члены Тюменской торгово-промышленной палаты посетили производство компании «Тюмень Прибор» в ходе проекта «Четверг возможностей», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Деловое мероприятие организовано при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Гости детально познакомились с системой бережливого производства, внедренной на предприятии. Руководство компании поделилось реальным опытом оптимизации процессов и продемонстрировало конкретные результаты этого подхода. Также предпринимателям рассказали о социальной программе для сотрудников, которая влияет на качество работы и лояльность персонала.
Участники встречи высоко оценили технологичность производства, чистоту на участках и грамотную организацию рабочих процессов. Особое впечатление на предпринимателей произвело современное оборудование для лазерной резки, гравировки и 3D-печати. В завершение встречи участники обсудили возможности сотрудничества.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.