Президент Диас-Канель: Куба не хочет войны с США

Гавана привержена оборонительной позиции и призывает к диалогу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана не хочет войны с Соединенными Штатами и в полной мере придерживается оборонительной и неагрессивной позиции. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу NBC News.

«Мы не хотим войны. Мы не хотим нападения», — сказал кубинский лидер. Он призвал к диалогу с США, основанному на уважении, и подчеркнул, что позиция его страны полностью оборонительная. Диас-Канель также заявил, что достичь соглашений с американским правительством возможно, хотя это и будет затруднительно. Он добавил, что никогда не разговаривал с госсекретарем США Марко Рубио и даже не знаком с ним.

Ранее KP.RU писал, что президент Кубы Мигель Диас-Канель жестко ответил Дональду Трампу, заявив, что США не имеют морального права что-либо требовать от Гаваны. Он подчеркнул, что американское правительство проводит враждебную политику в отношении Кубы и не может ей ничего навязывать, в том числе отставку президента, поскольку это решает только народ.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше