Президент Диас-Канель: Куба не хочет войны с США

«Мы не хотим войны. Мы не хотим нападения», — сказал кубинский лидер. Он призвал к диалогу с США, основанному на уважении, и подчеркнул, что позиция его страны полностью оборонительная. Диас-Канель также заявил, что достичь соглашений с американским правительством возможно, хотя это и будет затруднительно. Он добавил, что никогда не разговаривал с госсекретарем США Марко Рубио и даже не знаком с ним.