Митрополит Фёдор поздравил волгоградцев с праздником Светлой Пасх

— Сорок дней мы с вами готовились ко вхождению в свет. Сорок дней мы очищали себя от мрака страстей. Старались, подобно Марфе, служить ближнему. Как Мария у ног Иисусовых, мы трепетно слушали каждый глагол, исходящий из уст его. Плакали вместе с Петром о своём человеческом несовершенстве и вместе с Симоном Киринейским несли крест Иисусов, следуя за ним. Подобно разбойнику сораспятому, став разумными, благословствовали Христа. Подобно Никодиму просили у распинателей тело божественного учителя, и увещевая не столько благовониями, сколько своими слезами. Рано утром текли ко гробу вместе с Марией, Марфой и другой Марией, чтобы увидеть, что камень отвален от гроба и он пуст, и ангелов услышит слово: «Воскрес Христос! Скажите об этом ученикам». В радости Пасхального утра, ещё не веря, как Фома, до конца происшедшему, обнимали и лобзали друг друга с пасхальным приветствием: «Христос воскрес!», — отметил митрополит Фёдор.