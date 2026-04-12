В Новосибирской области участники СВО могут получить гранты

Участники специальной военной операции и члены их семей из Новосибирской области, открывающие или развивающие собственное дело, смогут получить государственные гранты в размере до 500 тысяч рублей, сообщили в региональном центре содействия развитию предпринимательства. Мера поддержки соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Гранты предоставляются на конкурсной основе в рамках государственной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области». Средства гранта можно направить на аренду и ремонт помещений, приобретение оборудования и программного обеспечения.
Как отметил и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов, поддержка направлена на предпринимательскую активность и социальную адаптацию ветеранов, вернувшихся с линии фронта. Бесплатные консультации по регистрации бизнеса, бухгалтерскому учету и продвижению участники СВО и их семьи могут получить в центре «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.