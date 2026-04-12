В деревне Тувси в Чувашии построят новый Дом культуры

Новый Дом культуры на 100 мест построят в деревне Тувси Республики Чувашии в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Цивильского муниципального округа.
На текущий момент ведутся работы по устройству фундамента. В здании создадут пространства для творчества, праздников, концертов, театральных постановок и официальных мероприятий. Кроме того, оборудуют читальный зал с фондами открытого хранения. Особое внимание уделят доступности для маломобильных посетителей. Территорию вокруг благоустроят: высадят цветы, уложат тротуарное покрытие, установят освещение, смонтируют места для отдыха.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.