В Венгрии 12 апреля завершились парламентские выборы: избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (20:00 по Москве). Жители страны избирали 199 депутатов Государственного собрания. От исхода голосования зависит, кто станет следующим премьер-министром — действующий глава правительства Виктор Орбан или лидер оппозиции.
Первые предварительные результаты ожидаются около 20:00 по местному времени (21:00 по Москве), затем данные будут обновляться каждые 10 минут. Явка на выборах стала рекордной еще до их окончания. Всего правом голоса обладают более 8 миллионов граждан Венгрии с учетом тех, кто находится за рубежом. Основным конкурентом партии Орбана «Фидес» считается возглавляемая Петером Мадьяром партия «Тиса», которая нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, а также на одобрение финансирования киевского режима.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что Орбану не дадут победить на выборах, а результаты, скорее всего, подтасуют. По ее словам, жители европейских стран не хотят ссориться с Россией, но к власти приходят нужные Западу лидеры.