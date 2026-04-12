Впервые в истории высших лиг Европы тренером мужского ФК стала женщина

Клуб уволил прежнего наставника Штеффена Баумгарта и его штаб после разгромного поражения от «Хайденхайма» (1:3) 11 апреля. Это отбросило «Унион» на 11-е место в турнирной таблице: с начала года команда одержала всего две победы в 14 матчах. Эта до этого назначения с июля прошлого года тренировала молодёжную команду «Униона», а летом должна была возглавить женскую команду клуба.
Новый главный тренер уже вошла в историю бундеслиги в ноябре 2023 года, став первой женщиной — ассистентом главного тренера в высшем дивизионе Германии. А в январе 2024 года она стала первой женщиной, которая руководила командой бундеслиги с тренерской скамейки во время матча с «Дармштадтом» (тогда Ненад Бьелица отбывал дисквалификацию).
Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» изучают несколько вариантов на пост главного тренера. Если клубу удастся сохранить прописку в РПЛ, то команду может возглавить Сергей Игнашевич. в случае сохранения места в Российской Премьер-Лиге приоритетными кандидатами станут Сергей Игнашевич и Владимир Федотов. Если же команда вылетит в первый дивизион, руководство намерено сосредоточиться на кандидатуре Евгения Калешина.
