Глеб Никитин и митрополит Георгий открыли выставку «Собор Святых»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий открыли выставку «Собор Святых» (6+) в Манеже Нижегородского кремля. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мах.
По словам Никитина, это уникальная экспозиция, которая объединила более 70 образцов деревянной храмовой скульптуры Нижегородского Поволжья XVII — начала XX веков. Проект также уникален тем, что 47 предметов недавно вернулись из центра Грабаря, где более года находились на реставрации.
«Мы очень много знаем о наших традиционных промыслах, связанных с резьбой по дереву, — о хохломской росписи, глухой домовой резьбе, топорной игрушке. Но я уверен, что благодаря этой выставке многие откроют для себя неизвестную до этого нижегородскую сакральную пластику. В выставочном пространстве по-особому выделяются работы, посвященные одной из самых пронзительных иконографических тем, — “Христос в темнице” или “Спас полуночный”. Глядя на эти скульптуры, зритель не просто видит религиозный мотив, но и в полной мере ощущает неповторимый почерк народных умельцев», — написал Никитин.
Он отметил, что Манеж — это уникальное пространство, которое олицетворяет собой сотрудничество в культурной сфере между Нижегородской епархией и правительством региона, и напомнил, что в 2021 году Манеж открыли выставкой икон «Небесный Нижний». Также недавно там были показаны работы Виктора Васнецова в рамках проекта «Радость праведных», который позволил открыть великого художника как удивительного мастера иконописи.