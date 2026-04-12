Преподаватель из Ставрополья стала амбассадором проекта «ТопБЛОГ»

Ставропольский край в амбассадорской программе шестого сезона всероссийского проекта «ТопБЛОГ» представит заместитель декана факультета нефтегазовой инженерии Северо-Кавказского федерального университета Ольга Зеливянская, сообщили в региональном правительстве. Проект реализуется в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети».
Ольга Зеливянская — финалист третьего сезона «ТопБЛОГ» и автор одного из крупнейших авторских каналов в области геологии. Ее блог, изначально созданный как дополнительный материал для студентов, перерос в площадку, где сложные темы — геология, астрономия, полезные ископаемые — подаются в доступной форме. Сегодня канал объединяет профессиональное сообщество и широкую аудиторию, интересующуюся наукой.
Чтобы войти в число официальных представителей проекта, кандидаты прошли многоэтапный конкурсный отбор. Всего было подано более тысячи заявок из 78 регионов. Амбассадоры станут проводниками для начинающих авторов и помогут развивать региональные медиасообщества.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.