Press TV: Иран не позволил двум эсминцам США пройти через Ормузский пролив

Военно-морские силы Ирана перехватили по меньшей мере два эсминца ВМС США, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Американские корабли были вынуждены отойти. Об этом сообщает телеканал Press TV.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран полностью контролирует движение всех судов в Ормузском проливе. «Все движение находится под полным контролем вооруженных сил», — говорилось в сообщении элитных иранских подразделений.
В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее сказал, что Америка в ближайшее время начнет блокаду всех судов, которые попытаются войти в пролив, и в этой операции примут участие другие страны.
KP.RU также писал, что Иран и США пришли к взаимопониманию по нескольким вопросам на переговорах в Исламабаде, но по 2−3 ключевым темам мнения сторон разошлись. Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, уточнив, что окончательного соглашения достичь не удалось.