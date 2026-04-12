В Ростове следком проверит затянувшийся ремонт улицы Вавилова

Согласно информации, появившейся в социальных сетях, модернизация проезжей части, стартовавшая в 2023 году, до сих пор не доведена до логического завершения, хотя изначально финиш работ планировался на 2024 год. На данный момент подрядные организации приостановили всякую деятельность на объекте, строительная техника с площадки выведена, а сама дорога и примыкающие к ней территории пребывают в крайне запущенном виде. Местные жители указывают на разрытые участки, глубокие выбоины и скопившийся на обочинах мусор, оставшийся после строителей. Из-за частичных перекрытий движение в этом районе серьезно затруднено, что приводит к регулярным пробкам и создает препятствия для проезда не только личного автотранспорта и автобусов, но и машин экстренных служб. При этом попытки ростовчан добиться реакции от ответственных структур пока не принесли ощутимого результата.