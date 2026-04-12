В Ростове следком проверит затянувшийся ремонт улицы Вавилова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить детальный отчет о ходе процессуальной проверки, инициированной после жалоб жителей Ростова-на-Дону на состояние улицы Вавилова. Как сообщили в Информационном центре СК России, в поле зрения главы ведомства попала ситуация с затянувшейся реконструкцией дорожного полотна в Октябрьском районе города, сроки сдачи которой неоднократно переносились.
Согласно информации, появившейся в социальных сетях, модернизация проезжей части, стартовавшая в 2023 году, до сих пор не доведена до логического завершения, хотя изначально финиш работ планировался на 2024 год. На данный момент подрядные организации приостановили всякую деятельность на объекте, строительная техника с площадки выведена, а сама дорога и примыкающие к ней территории пребывают в крайне запущенном виде. Местные жители указывают на разрытые участки, глубокие выбоины и скопившийся на обочинах мусор, оставшийся после строителей. Из-за частичных перекрытий движение в этом районе серьезно затруднено, что приводит к регулярным пробкам и создает препятствия для проезда не только личного автотранспорта и автобусов, но и машин экстренных служб. При этом попытки ростовчан добиться реакции от ответственных структур пока не принесли ощутимого результата.
Из-за этого следственное управление по Ростовской области уже организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального ведомства Аслану Хуаде подготовить доклад о предварительных итогах этой проверки и о тех мерах, которые принимаются для восстановления нарушенных прав граждан. Контроль за тем, как исполняется данное поручение, а также за ходом самой проверки возложен на центральный аппарат Следственного комитета.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.