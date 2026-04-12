В Подмосковье ребенок лишился фаланги пальца из-за взрыва петарды

По данным пресс-службы областной прокуратуры, пострадавшему 11 лет. Инцидент произошел на улице Бугрова: мальчик вместе с другом поджигал петарды. Одна из них не сработала, ребенок поднял ее и положил в карман, после чего произошел взрыв. В результате он получил травму кисти.