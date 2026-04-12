В Подмосковье ребенок лишился фаланги пальца из-за взрыва петарды

Ребенок, пострадавший в Орехово-Зуево в результате детонации петарды, доставлен в городскую больницу, сообщил РБК министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Источник: РБК

Ребенок, пострадавший в Орехово-Зуево в результате детонации петарды, доставлен в городскую больницу, сообщил РБК министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Пострадавший ребенок доставлен в орехово-зуевскую больницу, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Планируется перевод ребенка в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, пострадавшему 11 лет. Инцидент произошел на улице Бугрова: мальчик вместе с другом поджигал петарды. Одна из них не сработала, ребенок поднял ее и положил в карман, после чего произошел взрыв. В результате он получил травму кисти.

«В результате мальчик получил травму в виде ампутации фаланги пальца и был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщило следственное управление СК по региону. Возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе условия приобретения пиротехнического изделия несовершеннолетними.

