Набор на ряд специальностей увеличен в БГМУ

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Набор на ряд специальностей увеличен в 2026 году в Белорусском государственном медицинском университете, заявил проректор по учебной работе БГМУ Юрий Соколов в эфире телеканала СТВ.

Источник: Sputnik.by

Больше всего увеличили набор на стоматологию — на 35%.

На лечебное дело увеличен набор на 15%, на специальность стоматология — на 35%, на специальность фармация — 25%. На эти специальности традиционно наблюдается наиболее высокий проходной балл на бюджетную форму обучения.

сказал Соколов

Он подчеркнул, что в 2026-м ожидается незначительное снижение проходного балла на специальности.

Совсем скоро стартует вступительная кампания для абитуриентов. Крупнейший медвуз страны в 2026 году планирует принять 1330 бюджетников, из них 782 по целевому направлению.

Платного обучения в вузе не будет (только 30 мест на заочном отделении). Для сравнения: в прошлом году на бюджете было 1059 человек и 95 на платном.