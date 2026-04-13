Набор на ряд специальностей увеличен в БГМУ

На лечебное дело увеличен набор на 15%, на специальность стоматология — на 35%, на специальность фармация — 25%. На эти специальности традиционно наблюдается наиболее высокий проходной балл на бюджетную форму обучения.
Он подчеркнул, что в 2026-м ожидается незначительное снижение проходного балла на специальности.
Совсем скоро стартует вступительная кампания для абитуриентов. Крупнейший медвуз страны в 2026 году планирует принять 1330 бюджетников, из них 782 по целевому направлению.
Платного обучения в вузе не будет (только 30 мест на заочном отделении). Для сравнения: в прошлом году на бюджете было 1059 человек и 95 на платном.