Спасла десятки жизней: В Камбодже открыли первый в мире памятник крысе-сапёру Магаве

Ранее сообщалось, что в саду Милосердия Санкт-Петербурга открыли мемориал в честь врачей и пациентов, не переживших пандемию коронавируса. Памятник поставили рядом с больницей имени Боткина и медуниверситетом имени Мечникова, которые первыми столкнулись с заражёнными в начале эпидемии. Губернатор Александр Беглов на открытии заявил, что монумент посвящён всем погибшим во время пандемии. Он назвал случившееся злом, которое обрушилось на весь мир, страну и город.