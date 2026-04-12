Более 120 учреждений соцсферы Новосибирской области повысят эффективность

Более 120 предприятий социальной сферы Новосибирской области в 2026 году приступят к освоению бережливых технологий в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» под руководством Регионального центра компетенций, сообщили в региональном министерстве экономического развития.
В перечень вошли 57 поликлиник и стационаров в Новосибирске, Кольцово и восьми районах области, 106 школ, детских садов, колледжей и других образовательных учреждений, а также 10 учреждений культуры и четыре спортивные школы олимпийского резерва.
Предварительно для 140 сотрудников и руководителей организаций пройдет обучение на «Фабрике процессов». Пилотные учреждения выберут лучшие практики, апробированные в других регионах, и адаптируют их под свои процессы. Особое внимание уделят работе с отчетностью, заключению договоров и взаимодействию с клиентами — это позволит снизить бумажную нагрузку и рационально использовать рабочее время.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.