Главком армии Уганды потребовал от Турции миллиард долларов и жену

Сын президента Уганды и командующий Народными силами обороны страны генерал Мухоози Кайнеругаба потребовал от Турции миллиард долларов и самую красивую женщину в качестве «дивидендов». Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Х.
— В дополнение к миллиарду долларов от Турции, я хочу взять в жены самую красивую женщину в этой стране! — говорится в заявлении.
Он предупредил о возможном разрыве дипломатических отношений и запрете на рейсы Turkish Airlines, если его требования не будут выполнены в течение 30 дней. Однако позже Кайнеругаба удалил пост.
В январе президент Уганды Йовери Мусевени переизбрался на свой пост в седьмой раз. По данным властей, 81-летний лидер получил 71,65 процента голосов избирателей. При этом официально утверждается, что выборы прошли в спокойной обстановке.