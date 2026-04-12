Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главком армии Уганды потребовал от Турции миллиард долларов и жену

Сын президента Уганды и командующий Народными силами обороны страны генерал Мухоози Кайнеругаба потребовал от Турции миллиард долларов и самую красивую женщину в качестве «дивидендов». Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Х.

— В дополнение к миллиарду долларов от Турции, я хочу взять в жены самую красивую женщину в этой стране! — говорится в заявлении.

Он предупредил о возможном разрыве дипломатических отношений и запрете на рейсы Turkish Airlines, если его требования не будут выполнены в течение 30 дней. Однако позже Кайнеругаба удалил пост.

Это не первое громкое заявление, сделанное первыми лицами Уганды за последнее время. На фоне обострения конфликта между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами Кайнеругаба заявил, что Уганда может захватить столицу Ирана Тегеран за две недели.

В январе президент Уганды Йовери Мусевени переизбрался на свой пост в седьмой раз. По данным властей, 81-летний лидер получил 71,65 процента голосов избирателей. При этом официально утверждается, что выборы прошли в спокойной обстановке.