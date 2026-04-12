Военэксперт Кнутов не исключил, что США могут применить ядерное орудие в Иране

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов оценил, насколько реальны шансы, что в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке, США применят ядерное оружие.
По мнению Юрия Кнутова, если блокада Ормузского пролива продолжится, то Вашингтон может пойти на такой шаг.
В тоже время, уверен эксперт, Иран вряд ли откажется от создания ядерной бомбы. Скорее ситуация будет развиваться от обратного — Тегеран ускорит работы.
— Если США сейчас введут такую блокаду, то Иран может ответить ударами по американским базам, и боевые действия снова возобновятся, — отмечает Кнутов в беседе с NEWS.ru.
Во время переговоров звучало требование прекратить работу по обогащению урана. Эксперт полагает, что Иран не пойдет на этот шаг, «особенно после убийства его руководства и последующих бомбардировок».
— Сейчас конфликт переходит в достаточно жесткую стадию, и можно ожидать любого развития событий, — сказал военный эксперт.
Действия США Кнутов называет незаконными и связывает решения Вашингтона с одной целью — оказать воздействия на другие страны, изменить нефтяной рынок. Прежде всего, надавить на Китай, но у Поднебесной есть запасы нефти примерно на 280 дней.
— Поэтому на Китае это сильно не скажется. Это может сказаться на Индии и на самом Иране, который получает деньги от продажи нефти дружественным странам, — заключил Кнутов.