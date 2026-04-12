Обучение для участников СВО запустили в Юргинском колледже Кузбасса

Юргинский технологический колледж имени Г. А. Павлючкова в Кузбассе в ходе реализации национального проекта «Кадры» запустил бесплатные программы профессионального обучения для участников СВО, членов семей погибших участников СВО и боевых действий в ДНР и ЛНР, имеющих основное общее образование (9 классов). Об этом сообщили в администрации города Юрги.
Период обучения — с апреля по июнь 2026 года. Предлагаются две программы: повар (3 разряд) и охранник (4 разряд). Продолжительность каждой — 144 часа, по окончании выдается свидетельство о профессии. Обучение проводится в очно-заочном формате, что позволяет совмещать занятия с профессиональной деятельностью. За более подробной информацией необходимо обращаться в ЮТК к заведующему отделом по УПР Балашовой Н. В., тел. 8 (923) 513−78−17, а также для записи по телефону: 8 (384 51) 5−37−00.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.