Военный эксперт Дандыкин: блокада Ормузского пролива принесет США проблемы

Член экспертного совета организации «Офицеры России» капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, какие трудности ждут США, если страна решится на блокаду Ормузского пролива. Дональд Трамп не исключает такой возможности и сообщает, что другие страны якобы готовы к ней присоединиться.
Блокада не предполагает просто останавливать танкеры. Для этой цели не подходят крупные эсминцы типа Arleigh Burke, которые несут на борту 90 ракет Tomahawk. Они не станут гоняться за каждым судном, для этой цели нужны катера береговой охраны, но их к иранскому берегу не подпустят.
— Тегеран уже доказал, что способен наносить удары баллистическими ракетами по целям на расстоянии более 4 тысяч километров атакой на военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, — напоминает Василий Дандыкин в беседе с Абзацем.
У Ирана хорошая военная база: есть беспилотники, военные катера, в тому же в регионе действуют йеменские хуситы — прокси Ирана. Они создадут для Вашингтоне серьезные проблемы.
При этом, по мнению Василия Дандыкина, станы Европы вряд ли решат выступить на стороне США и устраивать блокаду.