США из-за потерь в войне с Ираном вернули в строй 68-летние самолеты-заправщики

Как минимум два KC-135 Stratotanker, выпущенных почти 70 лет назад, достали с «кладбища самолетов».

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты, понесшие серьезные потери авиации в конфликте с Ираном, вынуждены возвращать в строй старые самолеты-заправщики, которым почти 70 лет. Об этом пишет Bild.

По данным газеты, как минимум два KC-135 Stratotanker были извлечены с авиабазы в пустыне, которую называют «кладбищем самолетов». В их числе заправщик, выпущенный 68 лет назад. Машины направили на капитальный ремонт.

Потери ВВС США в Иране уже превысили 2 миллиарда долларов. Иранская ПВО сбила или уничтожила на земле не только истребители и штурмовики, но и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, а также 8 заправщиков. Уничтожение E-3 Sentry, по оценке американских авиаэкспертов, серьезно подорвало способность американских военных обнаруживать цели на большом расстоянии. Кроме того, Тегеран заявил об уничтожении «сверхсовременного» истребителя пятого поколения F-35A.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше