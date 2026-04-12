В Ростове ожидается тёплая солнечная неделя.
13 апреляНебо будет частично затянуто облаками, воздух останется свежим и прохладным. Дневная температура колеблется в пределах +6…+15 °C, к ночи похолодает до +4…+7 °C. Ветер северных румбов, умеренный: в среднем 2 м/с, с отдельными порывами до 8 м/с. Вероятность дождя в светлое время суток минимальна.
14 апреляОжидается переменная облачность и ощутимая прохлада. Максимальная отметка термометра днём достигнет +13 °C, минимальная ночью — около +6 °C. Усилится западный ветер: средняя скорость 4 м/с, шквалистые порывы до 12 м/с. Осадки в дневные часы маловероятны.
15 апреляПогода сохранит прохладный характер с переменной облачностью. Температура днём: +7…+15 °C, ночью — до +7 °C. Ветер западного направления, умеренный, около 5 м/с с усилением до 13 м/с. День пройдёт без существенных осадков.
16 апреляПреимущественно ясная, но прохладная погода. Воздух прогреется до +8…+17 °C днём, ночные значения составят +7…+8 °C. Ветер западный, слабый (около 1 м/с), с порывами до 8 м/с. Дождь в дневное время не прогнозируется.
17 апреляПрохладно, небо с переменной облачностью. Дневной диапазон температур: +10…+18 °C, ночью — до +10 °C. Ветер северных направлений, слабый: около 1 м/с, порывы до 10 м/с. Осадков в светлое время суток не ожидается.
18 апреляХарактер погоды изменится: ожидается потепление при пасмурном небе. Температура днём поднимется до +11…+20 °C, ночью столбик термометра опустится до +10…+12 °C. Ветер северо-восточный или северный, слабый (около 3 м/с), с порывами до 8 м/с. День будет без осадков.