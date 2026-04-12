Российские самбисты заняли первое место в общем медальном зачете Кубка мира

Сборная России по самбо заняла первое место в общем медальном зачете Кубка мира, который проходил в Ереване. Об этом стало известно в воскресенье, 12 апреля.
Во второй день соревнований спортсмены завоевали 19 медалей (восемь золотых, семь серебряных и четыре бронзовых), а в общей сложности они собрали 51 награду (24 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых).
В женском спортивном самбо золото выиграли Татьяна Федорова (50 кг), Маргарита Барнева (54 кг), Диана Писковец (59 кг), Олеся Посылкина (72 кг) и Дарья Речкалова (80 кг). Шесть спортсменок стали серебряными призерами, а бронзу завоевала Олеся Ткаченко (свыше 80 кг).
Федорова завершила все три свои схватки досрочно, потратив всего 196 секунд, а Барнева одержала в финале победу над украинкой Снижаной Плиш со счетом 2:0.
В мужском боевом самбо победителями стали Даниил Караштин (до 58 кг), Ролан Зиннатов (71 кг) и Загид Гайдаров (88 кг). Гайдаров в финале одержал победу над своим соотечественником Ованесом Абгаряном со счетом 5:2, нанеся удар ногой после разворота на 360 градусов. Бронзовые медали завоевали Александр Донцов (64 кг), Сергей Решетиленко (79 кг) и Рамазан Магомедалиев (98 кг).
Впервые на международном уровне были разыграны медали для женщин с нарушениями зрения (SVI-1): чемпионками стали нигерийка Сулеймон Рукаст (54 кг) и россиянка Алсу Насырова (59 кг).
Российские самбисты выступили под своим флагом и гимном на международных взрослых соревнованиях впервые за последние четыре года.
До этого гимн России впервые с 2014 года прозвучал на церемонии вручения наград на Паралимпийских играх. Это произошло после победы лыжницы Варвары Ворончихиной, завоевавшей первую золотую медаль сборной на соревнованиях.
Российская сборная установила беспрецедентный рекорд на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии, заняв итоговое третье место в общем медальном зачете, несмотря на минимальный состав.