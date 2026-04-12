Минкультуры Беларуси раскрыло, какие ценности пытается вернуть из Германии

Первый заместитель министра культуры Беларуси Дмитрий Шляхтин рассказал телеканалу СТВ, какие ценности пытается вернуть в Беларусь из Германии:
«В процессе у нас книжные памятники из библиотечного фонда одного из наших высших учебных заведений, из довоенного собрания».
По словам Шляхтина, речь идет про очень старое учебное заведение с исторически сложившимся узконаправленным библиотечным фондом.
«Такая информация у нас появилась. Мы начали работать в этом отношении. Будем надеяться, что немецкая сторона все-таки пойдет навстречу и выполнит со своей стороны все условия, требования международного права», — сказал первый замминистра культуры.
Дмитрий Шляхтин заметил, что государство системно ведет вопрос реституции (возвращения на родину) незаконно перемещенных во время военных действий культурных ценностей. Но заинтересовано и в более широком спектре работы:
«Мы выстроили систему мониторинга иностранных антикварных аукционов, которая нам будет позволять вовремя отслеживать появление тех или иных предметов. Но мы будем смотреть не только на объекты реституции, мы будем смотреть на все культурные ценности, которые так или иначе связаны с Беларусью, по возможности принимать меры для того, чтобы они вернулись сюда, на свою историческую Родину».
Первый замглавы Минкультуры добавил, что по объектам реституции Беларусь не будет участвовать в аукционах, заявляя свои права по международным соглашениям. Но если предмет не является объектом реституции, страна готова оперативно решать вопрос по приобретению знаковых ценностей.
