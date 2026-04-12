В День Космонавтики власти показали, как Калининград хранит память о своих героях космоса

Глава Калининграда Елена Дятлова поздравила жителей с Днем космонавтики и напомнила, что город тесно связан с освоением космоса. Четверо земляков стали космонавтами.

Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос.

Виктор Пацаев — первый, кто проводил астрономические наблюдения прямо на орбите.

Юрий Романенко в свое время установил рекорд по суммарной продолжительности полётов.

Александр Викторенко совершил четыре космических миссии и шесть раз выходил в открытый космос, проведя там более 19 часов.

Калининград бережно хранит память о героях. Именем Леонова назвали улицу и школу № 21, где работает музей. В лицее № 23 открыт музей Романенко. В Чкаловске установили бюст Викторенко и назвали его именем улицу. В Нестеровской школе действует музей Пацаева, а в Калининграде есть улица его имени. В городе установили памятник «Покорителям ближней Вселенной». У причала Музея Мирового океана стоит научное судно «Космонавт Виктор Пацаев». ОКБ «Факел» продолжает традиции, производя двигатели для космических аппаратов.

Дятлова пожелала калининградцам помнить, что мечты о звездах не знают границ, и каждый может внести вклад в познание Вселенной.