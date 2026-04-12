Сотрудников ракетно-космической отрасли наградили в Кремле

В Кремле прошла торжественная церемония награждения сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли. Награды вручил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили генерального директора и главного конструктора ООО «Центр тренажеростроения и подготовки персонала» Валентина Шукшунова. Почетный знак «За успехи в труде» присвоили коллективу Роскосмоса, его получил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Медаль «За храбрость» II степени вручили генеральному директору НПО «Орион», ветерану боевых действий Игорю Головатику. Орден Мужества получил специалист Центра информационной безопасности ФГУП «НТЦ “Заря”, ветеран боевых действий Иван Дегтярев. Также названы лауреаты премии правительства имени Юрия Гагарина в области космической деятельности.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что достижения в космосе помогают не только экономике и качеству жизни людей, но и укреплению безопасности страны. В 2026 году празднуется 65-летняя годовщина первого полета Юрия Гагарина, к этой дате приурочена Неделя космоса.