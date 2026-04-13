Казахстанец Асылжан Бакытжанулы победил бывшего бойца UFC на турнире престижной лиги

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Асылжан Бакытжанулы одержал победу на турнире российской лиги ACA в Санкт-Петербурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Спортсмен выступил в основном карде шоу ACA 202

В главном событии основного карда шоу ACA 202 состоялся поединок между Бакытжанулы и россиянином Максимом Гришиным. Гришин — бывший боец UFC, и перед поединком оба спортсмена занимали высокие места в рейтинге полутяжелого дивизиона (до 93 кг). Бакытжанулы был на 12-м месте, а Гришин — на 10-м.

Противостояние продлилось три раунда

Поединок продлился все три раунда, и 36-летний казахстанец Бакытжанулы одержал победу единогласным решением судей с результатом 30:27, 30:27 и 29:28. Это был реванш для Бакытжанулы, который проиграл Гришину в 2023 году тем же методом.

Реванш и подготовка к бою

После боя Бакытжанулы заявил: «Каждый поединок очень важен для меня. К каждому я готовлюсь, как к войне, так скажем. Присутствовала интрига, противостояние в интернете разрослось. Но у меня никогда не было никаких вопросов [к Максиму]».

Бакытжанулы имеет 18 побед и 7 поражений в профессиональных ММА. 41-летний Гришин потерпел второе поражение подряд. На его счету 35 побед, 12 поражений и 2 ничьи.